"I'll still love you" - Elvis Costello dans WRTL Country du 29 mars 2018
Écoutez ou réécoutez WRTL Country de Georges Lang du 29 mars 2018.
FOREVER / STILL MISS SOMEONE - JOHNNY CASH
YOU NEVER KNEW MY MIND - CHRIS CORNELL
TO JUNE THIS MORNING - RUSTON KELLY & KACEY MUSGRAVES
GOLD ALL OVER THE GROUP - BRAD PAISLEY
THE WALKING WOUNDED - ROSANNE CASH
JUNE'S SUNDOWN - CARLENE CARTER
THEM DOUBLE BLUES - JOHN MELLENCAMP
I'LL STILL LOVE YOU (Power - Play) - ELVIS COSTELLO
SPIRIT RIDER - JAMEY JOHNSON
REDEMPTION SONG - JOHNNY CASH & JOE STUMMER
PERSONNAL JESUS - JOHNNY CASH
ONE - JOHNNY CASH
HURT - JOHNNY CASH
I STILL MISS SOMEONE - JOHNNY CASH
I WALK THE LINE - JOHNNY CASH
BIRD ON A WIRE - JOHNNY CASH