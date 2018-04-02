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"I'll still love you" - Elvis Costello dans WRTL Country du 29 mars 2018

Écoutez ou réécoutez WRTL Country de Georges Lang du 29 mars 2018.

Georges Lang WRTL Country Georges Lang
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Télécharger WRTL Country du 29 mars 2018 Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

FOREVER / STILL MISS SOMEONE - JOHNNY CASH 
YOU NEVER KNEW MY MIND - CHRIS CORNELL 
TO JUNE THIS MORNING - RUSTON KELLY & KACEY MUSGRAVES 
GOLD ALL OVER THE GROUP - BRAD PAISLEY 
THE WALKING WOUNDED - ROSANNE CASH 
JUNE'S SUNDOWN - CARLENE CARTER 
THEM DOUBLE BLUES - JOHN MELLENCAMP
I'LL STILL LOVE YOU (Power - Play) - ELVIS COSTELLO 
SPIRIT RIDER - JAMEY JOHNSON 
REDEMPTION SONG - JOHNNY CASH & JOE STUMMER
PERSONNAL JESUS - JOHNNY CASH 
ONE - JOHNNY CASH 
HURT - JOHNNY CASH 
I STILL MISS SOMEONE - JOHNNY CASH 
I WALK THE LINE - JOHNNY CASH 
BIRD ON A WIRE - JOHNNY CASH 

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"I'll still love you" - Elvis Costello dans WRTL Country du 29 mars 2018
"I'll still love you" - Elvis Costello dans WRTL Country du 29 mars 2018
Écoutez ou réécoutez WRTL Country de Georges Lang du 29 mars 2018.
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2018-04-02 21:23:17
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