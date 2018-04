"I'll still love you" - Elvis Costello dans WRTL Country du 29 mars 2018

publié le 02/04/2018 à 21:23

FOREVER / STILL MISS SOMEONE - JOHNNY CASH

YOU NEVER KNEW MY MIND - CHRIS CORNELL

TO JUNE THIS MORNING - RUSTON KELLY & KACEY MUSGRAVES

GOLD ALL OVER THE GROUP - BRAD PAISLEY

THE WALKING WOUNDED - ROSANNE CASH

JUNE'S SUNDOWN - CARLENE CARTER

THEM DOUBLE BLUES - JOHN MELLENCAMP

I'LL STILL LOVE YOU (Power - Play) - ELVIS COSTELLO

SPIRIT RIDER - JAMEY JOHNSON

REDEMPTION SONG - JOHNNY CASH & JOE STUMMER

PERSONNAL JESUS - JOHNNY CASH

ONE - JOHNNY CASH

HURT - JOHNNY CASH

I STILL MISS SOMEONE - JOHNNY CASH

I WALK THE LINE - JOHNNY CASH

BIRD ON A WIRE - JOHNNY CASH