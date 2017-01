Hommage à Pierre Barouh dans l'Heure du Jazz

REPLAY -Pierre Barouh a été un des promoteurs du jazz coloré du Brésil, en France, il était normal de lui rendre homme dans l'émisssion

> Programme de l'Heure du Jazz du 8 janvier Crédit Image : Elodie Grégoire Crédit Média : RTL

par Claude Szigeti publié le 08/01/2017 à 19:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'émission commence par un hommage à Pierre Barouh qui nous a quitté le 28 décembre dernier, avec une version très jazzy de sa "Samba Saravah" qu'il avait écrit et interprété dans le film de Claude Lelouch, "Un homme et une femme", titre repris par la chanteuse américaine Stacey Kent. Il y aura également quelques classiques comme "Candy" par Nat King Cole et une formidable version de "Automn leaves" (les Feuilles mortes) par Michel Petrucciani au piano et Eddy Louiss à l'orgue, ainsi qu'un bel hommage jazz de Richard Galliano à Barbara qu'il avait accompagné sur scène.

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

> Pierre Barouh & Baden Powell - Samba Saravah (1969)

La programmation de l'Heure du jazz

Stacey Kent . « Samba Saravah »

Bill Evans. « Turn Out The Stars »

Hugh Coltman. « Pretend »

Nat King Cole. « Candy »

Richard Galliano. « Barbara »

Michel Petrucciani/Eddy Louiss. « Autumn Leaves »

Dr John/Terence Blanchard. « Rain »

Laurent de Wilde/Ray Lema. « Congo Rag »

Curtis Stigers. « The Way You Look Tonight »

Avec notre partenaire Jazz News

Crédit : Jazz News Jazz News n°58