Hommage à Mose Allison dans l'Heure du Jazz

publié le 27/11/2016 à 19:30





Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

La programmation de l'Heure du jazz

Kurt Elling. « This Christmas »

Snarky Puppy/Lalah Hathaway. « Something »

Enrico Pieranunzi. « 1ère Gymnopédie »

Mose Allison. « I Love The Life I Live »

Mose Allison. « I Hadn't Anyone Till You »

Sidran/Fame/Morrison. « Benediction »

Mose Allison. « Young Man Blues »

Yotam Silberstein. « Milonga Gris »

Roberto Fonseca. « Cubano Chant »

Bill Mobley. « My Romance »

Robert Glasper. « You And Me »

