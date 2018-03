Hommage à Didier Lockwood dans l'Heure du Jazz

publié le 04/03/2018 à 19:15





L’Emission sera ce soir consacrée au souvenir de Didier Lockwood, grand acteur du jazz français, disparu le 18 février dernier. Notre invité sera la pianiste Thomas Enhco, qui fut son élève et son beau fils. Ensemble, ils étaient venus jouer dans le Grand Studio RTL en mars 2006. Nous revivrons des extraits de cette soirée, qui avait aussi été l’occasion d’une interprétation mémorable de « Impressions » de John Coltrane, avec le batteur Christian Vander, et le bassiste Jannick Top.

Open Doors Didier Lockwood

La programmation de l'Heure du jazz

- Didier Lockwood. « Caraïbes » (album Brothers)

- Didier Lockwood/Grand Studio. « Spain »

- Didier Lockwood. « Little Bossa » (Album Open Doors)

- Didier Lockwood. « Legs » (Album 40ème anniv. JMS1-T.1)

- Didier Lockwood. « Les Valseuses » (Album Tribute to S.G.)

- Didier Lockwood. « Juggling in Central Park » (Album N.Y Rendez-vous)

- Didier Lockwood/Grand Studio. « Impressions »

