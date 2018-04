publié le 18/04/2018 à 11:58

Quatre ans après son tube Budapest, le jeune blond âgé de 24 ans est de retour avec un formidable album. Un nouvel opus toujours aussi pop mais beaucoup plus riche que le premier. George Ezra a en effet ajouté à des chœurs des cuivres, comme dans Pretty Shining People.



Un disque composé de onze titres, en forme d'invitation au voyage et à l'évasion. Et pour cause comme pour son premier opus, George Ezra a pris le large en solitaire pour écrire et composer Staying At Tamara's. "Je rame beaucoup pour écrire quand je suis chez moi", avoue l'artiste. "Je suis donc parti avec ma guitare et un carnet et j’ai choisi Barcelone que j’adore".

Arrivé là-bas, George Ezra pose ses valises chez une parfaite inconnue qui va l'héberger. "Elle louait une pièce chez elle. Elle s’appelait Tamara. J’y suis resté un mois et beaucoup d’idées de chansons viennent de ce séjour" confie-t-il.

La folk à l'honneur avec Laurent Lamarca

Autre nouveauté printanière au rayon disques, le deuxième album de Laurent Lamarca qui s'intitule Comme un aimant. L'artiste trentenaire, qui s'est déjà produit en première partie des Fréro Delavega, vient de publier douze chansons pensées autour des quatre saisons.



À la fois très écrite et très efficace, sa folk à la française est très séduisante. Il y a quelque chose de très aérien et fluide dans ses titres qui évoquent l'humanisme, l'écologie, l'amitié ou encore l'optimisme. "Je voulais quelque chose de très simple : des chansons à chanter autour d'une table dans la cuisine", assure le chanteur.

