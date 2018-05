Garth Brooks, Jason Aldean et Rosanne Cash dans WRTL-Country de Georges Lang du 17 mai 2018

publié le 18/05/2018 à 01:00

CHATTAHOOCHEE - ALAN JACKSON

SHE'S IN LOVE WITH THE BOY - TRISHA YEARWOOD

SHAMELESS (Live) - GARTH BROOKS

YOU MAKE IT EASY - JASON ALDEAN

WHAT IFS - KEN BROWN w/ LAUREN ALAINA

DIANE - CAM

CAUGHT UP IN THE COUNTRY - RODNEY ATKINS

YOU CAN DEPEND ON ME - RESTLESS HEART

SEVEN BRIDGES ROAD - DELTA RAE

GET DOWN SOUTH - MONTGOMERY GENTRY

CRY PRETTY - CARRIE UNDERWOOD

TOP DOWN - BROWN AND GRAY

500 MILES - ROSANNE CASH

I WILL WHISPER YOUR NAME - MICHAEL JOHNSON

DRANK LIKE HANK - BROTHERS OSBORNE

WHAT IF I KISSED YOU - TUMECULA

> Télécharger WRTL Country du 17 mai 2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : 57:36 | Date : 18/05/2018