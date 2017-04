Fredericlks Goldman Jones dans 100% Live

publié le 23/04/2017 à 16:01



RTL a fêté ses 50 ans et c'est aussi 50 ans de musique live que l'on retrouve de temps en temps dans l'émission. Aujourd'hui un moment exceptionnel, Fredericks Goldman Jones chantant un titre que Goldman chantait avant le trio, une version inédite d'un de ses grands tubes. On retrouve aussi les artistes actuellement en tournée comme le groupe écossais Simple Minds qui fait un retour remarqué sur scène qui sera le 29 à Toulouse puis reviendra début mai, les 8, 9 et 11, à Bordeaux Nantes et Paris. Il y a aussi le groupe Boulevard des Airs qui poursuit son Bruxelles Tour. Récement passé sur la scène du Printemps de Bourges, il sera le 26 à Lyon, le 28 à Beauvais et le 4 mai à Nantes. Et bien d'autres artistes passent près de chez vous, écoutez l'émission...

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

Sur scène cette semaine

SIMPLE MINDS - Mandela day (Live grand studio 26/11/2014)

Christophe MAE - Tombé sous le charme (Live grand studio)

Julien DORÉ - Le lac (Live grand studio 22/10/2016)

AMIR - J'ai cherché (Live grand studio 25/06/2016)

BEN L'ONCLE SOUL - Soulman (Live grand studio 21/01/2017)

BOULEVARD DES AIRS - Emmène-moi (Live grand studio 21/05/2016)

SOPRANO - Roule (Live grand studio 04/03/2017)

Les Grands albums Supertramp Paris 1980

Supertramp - The logical song

> Logical Song - Written and Composed by Roger Hodgson - Voice of Supertramp

Le live préféré de Kellylee Evans et Gérard Lenorman

Le live préféré de ; Kellylee Evans

Coldplay - Paradise (Live Stade de France 2012)

Le live préféré de ; Gérard Lenorman

Pink Floyd - Another brick in the wall (part 2) (Live 1980)

> Coldplay - Paradise (Live 2012 from Paris)

Les Perles du Grand Studio

FREDERICKS, GOLDMAN & JONES - Pas toi (Live grand studio Guéret 12/06/1992)

Les concerts à venir

