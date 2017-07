publié le 11/07/2017 à 15:12

La saison estivale a débuté, et qui dit été dit évidemment festival. Dès le mercredi 12 juillet, la Rochelle accueillera les amoureux de musique pour cinq jours de fête à l'occasion de la 33ème édition des Francofolies.



Le public pourra découvrir comme chaque année une programmation riche et éclectique, mêlant la nouvelle et l'ancienne génération musicale. Renaud, Benjamin Biolay, Julien Doré, Lamomali de -M-, plus de 80 artistes seront présents pour faire vibrer au son de leurs mélodies les 6 scènes de la Rochelle.



Au milieu de ces grands noms de la musique française, les plus jeunes arrivent à se faire une place : les habitués du festival charentais pourront retrouver Claudio Capéo, Black M, Gaël Faye, Gauvain Sers mais aussi Julia Paul, révélée lors de la sixième édition de The Voice. Les festivaliers pourront également découvrir des événements originaux et inédits, hors des scènes des Francofolies. L'occasion rêvée pour les passionnés de passer un véritable week-end musical et d'éviter le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet.

1. Un hommage à Michel Berger

Pour la 33ème édition de l'événement, les Francofolies opèrent un mariage musical inédit : Christophe Willem et le pianiste Yvan Cassar proposeront une création hommage à Michel Berger, disparu il y a 25 ans. Cette carte blanche, intitulée Message personnel, revisitera le répertoire du créateur de Starmania.



Pour l'occasion, plusieurs pianos seront disposés sur scène, comme l'a confié Yvan Cassar dans la Première Heure de RTL : "On avait envie de faire voyager les gens, et pour les faire voyager musicalement autour du piano, pourquoi pas en avoir plusieurs ?"



Le chanteur révélé par la Nouvelle Star a également expliqué le travail de recherche qu'a nécessité cette création : "On était intéressé à l'idée de chercher certains titres moins connus pour proposer quelque chose d'assez large et ne pas se cantonner à ses gros titres ou à un album particulier. Yvan a donc écouté l'intégralité des chansons de Berger." Un travail conséquent à découvrir le jeudi 13 juillet au Grand Théâtre - La Coursive.

2. Des documentaires pour les passionnés de musique

En dehors des shows et des scènes, les amateurs de musique également cinéphiles pourront découvrir plusieurs documentaires mettant à l'honneur artistes et moments phares de l'histoire musicale. Elixir, l'histoire du premier festival rocken France sera projeté gratuitement le mercredi 12 juillet et retracera le bouleversement culturel qu'a provoqué, en 1979, la naissance du premier festival rock français.



À l'occasion des 25 ans de la mort de Michel Berger, un documentaire consacré à sa vie sera également à (re)découvrir le jeudi 13 juillet. Évidemment, de Samantha Campredon, Gilles Verlant et Jérôme Bréhier peint le portrait du célèbre pianiste à travers ses nombreux tubes, qui ont séduit plusieurs générations. On pourra notamment y retrouver Johnny Hallyday, Luc Plamondon et Françoise Hardy.

> Michel Berger, évidemment

Le lendemain, un film rendra hommage à l'auteur Pierre Barouh, connu pour La Bicyclette, Un Homme et une femme, ou Samba Saravah. Le film Rock'n'roll...of Corse ouvrira lui la dernière journée du festival charentais en racontant le destin du musicien rock corse Henry Padovani. Le guitariste sera également présent dimanche 16 juillet pour parler de son incroyable histoire.

3. Des conférences avec des artistes

Les passionnés de musique pourront également assister aux Conversations du 1 avec Eric Fottorino, tous les jours à partir de 17h30. L'écrivain et journaliste animera des discussions publiques avec des artistes autour du thème "Que dit de nous la chanson". Il accueillera notamment les musiciens Mathias Malzieu (le chanteur de Dionysos), Dick Annegarn, Albin de la Simone, Maissiat et Tryo pour échanger sur cette question aussi vaste que complexe.



Plusieurs ateliers sont également proposés pour les jeunes et les adultes. Le 13 juillet, les adolescents de 14 à 17 ans pourront participer remixer les titres de Kungs, Superpoze et Nusky & Vaati. Les 14 et 15 juillet, c'est un atelier d'écriture de chansons qui est animé pour ceux qui souhaiteraient s'essayer à la composition. Un riche programme dont les plus fervents fans de musique actuelle pourront profiter du 12 au 16 juillet 2017.