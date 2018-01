France Gall, Céline Dion dans 100% Live

publié le 14/01/2018 à 16:01



Cette semaine un hommage à France Gall dans 100% Live, avec un extrait de son concert au Palais des Sports en 1982.

En ce début d'année, le classement des concerts qui ont suscité le plus d'intérêt en 2017 a été publié par Top Info concert. C'est sans vraiment de surprise que Céline Dion a pris la première place, mais la troisème place de Vianney marque l'intérêt pour les nouveaux talents de la chanson française.



Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels



TOP LIVE 50 artistes Infoconcert de l'année 2017

Céline DION : River deep mountain high

N°1 au classement des 50 artistes les plus demandés en 2017 sur infoconcert.com

VIANNEY : Pas là (Live grand studio 26/11/2016)

N°3 au classement des 50 artistes les plus demandés en 2017 sur infoconcert.com

HOMMAGE A FRANCE GALL

France GALL : Musique (Live au Palais des Sports 1982)

> France gall au Palais des sports (03/10/1982)

Sur scène cette semaine

Les ENFOIRES 2017 : Je ne suis pas un héros

Charlélie COUTURE : Comme un avion sans aile (Live grand studio 17/05/2014)

Stacey KENT : One note samba (Live grand studio 02/11/2013)

KIMBEROSE : I''m sorry (Live grand studio 18/11/2017)

Claudio CAPEO : Un homme debout (Live grand studio 24/06/2017)

LES GRANDS ALBUMS LIVE : Jean-Jacques Goldman En Public

Jean-Jacques GOLDMAN : Medley: Je Marche Seul / Quand La Musique Est Bonne / Au Bout De Mes Rêves

Le live préféré de Virgine Effira et Plastic Bertrand

Le live préféré de Virginie Effira

Jamie Cullum - The wind cries Mary (Live grand studio 02/08/2013)

Le live préféré de Plastic Bertrand

Pink Floyd - IMoney

> Pink Floyd - Money (Live, From ''Delicate Sound Of Thunder'')

Les concerts à venir

