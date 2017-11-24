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" FIX A DRINK " de Chris Janson est Power-Play dans WRTL Country du 23 novembre 2017 de Georges Lang.

REPLAY - WRTL Country du 23 novembre 2017 avec Georges Lang.

Georges Lang WRTL Country Georges Lang
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Télécharger WRTL Country du 23 novembre 2017 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission

MAY WE ALL - FLORIDA GEORGIA LINE w/ TIM GRAW
LIGHT IT UP - LUKE BRYAN
GREATEST LOVE STORY - LANCO
CALIFORNIA - BIG & RICH
TENNESSEE MOUNTAIN TOP - KID ROCK
ROCKIN' WITH THE RHYTHM OF THE RAIN - THE JUDDS
WHEN IT RAINS IT POURS - LUKE COMBS
WHAT IFS - KEN BROWN & LAUREN ALAINA
FIX A DRINK - CHRIS JANSON
CHATTAHOOCHEE - ALAN JACKSON
WALKING SHOES - TANYA TUCKER
AN AMERICAN DREAM - THE NITTY GRITTY DIRT BAND 
WICHITA LINEMAN - GLEN CAMPBELL
MILLIONAIRE - CHRIS STAPLETON
WON'T BACK DOWN ( LIVE ) - J. ALDEAN/C. STAPLETON/K. URBAN
SMALL TOWN BOY - DUSTIN LYNCH

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" FIX A DRINK " de Chris Janson est Power-Play dans WRTL Country du 23 novembre 2017 de Georges Lang.
" FIX A DRINK " de Chris Janson est Power-Play dans WRTL Country du 23 novembre 2017 de Georges Lang.
REPLAY - WRTL Country du 23 novembre 2017 avec Georges Lang.
http://www.rtl.fr/culture/musique/fix-a-drink-de-chris-janson-est-power-play-dans-wrtl-country-du-23-novembre-2017-de-georges-lang-7791104899
2017-11-24 01:00:00
http://media.rtl.fr/cache/5hKMk7Q-j1LY4ImqRENsFQ/330v220-2/online/image/2014/0422/7771348829_georges-lang.jpg