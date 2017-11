" FIX A DRINK " de Chris Janson est Power-Play dans WRTL Country du 23 novembre 2017 de Georges Lang.

publié le 24/11/2017 à 01:00

MAY WE ALL - FLORIDA GEORGIA LINE w/ TIM GRAW

LIGHT IT UP - LUKE BRYAN

GREATEST LOVE STORY - LANCO

CALIFORNIA - BIG & RICH

TENNESSEE MOUNTAIN TOP - KID ROCK

ROCKIN' WITH THE RHYTHM OF THE RAIN - THE JUDDS

WHEN IT RAINS IT POURS - LUKE COMBS

WHAT IFS - KEN BROWN & LAUREN ALAINA

FIX A DRINK - CHRIS JANSON

CHATTAHOOCHEE - ALAN JACKSON

WALKING SHOES - TANYA TUCKER

AN AMERICAN DREAM - THE NITTY GRITTY DIRT BAND

WICHITA LINEMAN - GLEN CAMPBELL

MILLIONAIRE - CHRIS STAPLETON

WON'T BACK DOWN ( LIVE ) - J. ALDEAN/C. STAPLETON/K. URBAN

SMALL TOWN BOY - DUSTIN LYNCH

fix-a-drink