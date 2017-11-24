" FIX A DRINK " de Chris Janson est Power-Play dans WRTL Country du 23 novembre 2017 de Georges Lang.
REPLAY - WRTL Country du 23 novembre 2017 avec Georges Lang.
MAY WE ALL - FLORIDA GEORGIA LINE w/ TIM GRAW
LIGHT IT UP - LUKE BRYAN
GREATEST LOVE STORY - LANCO
CALIFORNIA - BIG & RICH
TENNESSEE MOUNTAIN TOP - KID ROCK
ROCKIN' WITH THE RHYTHM OF THE RAIN - THE JUDDS
WHEN IT RAINS IT POURS - LUKE COMBS
WHAT IFS - KEN BROWN & LAUREN ALAINA
FIX A DRINK - CHRIS JANSON
CHATTAHOOCHEE - ALAN JACKSON
WALKING SHOES - TANYA TUCKER
AN AMERICAN DREAM - THE NITTY GRITTY DIRT BAND
WICHITA LINEMAN - GLEN CAMPBELL
MILLIONAIRE - CHRIS STAPLETON
WON'T BACK DOWN ( LIVE ) - J. ALDEAN/C. STAPLETON/K. URBAN
SMALL TOWN BOY - DUSTIN LYNCH