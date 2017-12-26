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Etta James, Al Green, et Barry Manilow dans La Collection du 26 décembre 2017

REPLAY - Etta James, Al Green, et Barry Manilow La Collection du 26 décembre 2017

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire
Georges Lang
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PEOPLE WILL SAY WE'RE IN LOVE - ELLA FITZGERALD & GREGORY PORTER
WHEN I FALL IN LOVE - GEORGE BENSON & IDINA MENZEL
AT LAST - ETTA JAMES
I GOT THE BLUES - THE ROLLING STONES
LET'S STAY TOGETHER - AL GREEN
BEING WITH YOU - SMOKEY ROBINSON
I SAY A LITTLE PRAYER - ARETHA FRANKLIN & ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
AS - STEVIE WONDER

SOMETHING STUPID - MICHAEL BUBLE / REESE WITHERSPOON
YOU BELONG TO ME - THE DOOBIE BROTHERS
HOTEL CALIFORNIA ( A CAPELLA ) - WEST COAST ALL STARS
BASEBALL - MICHAEL FRANKS
GOLDEN SLUMBERS CARRY THAT WEIGHT  THE END  - THE BEATLES
NINE MILLION BICYCLES - KATIE MELUA

NETHER LANDS - DONNA SUMMER
COULD IT BE MAGIC  - BARRY MANILOW
MUSIC - JOHN MILES
I WON'T BACK DOWN - TOM PETTY
MR. BLUE SKY - ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
WHEN WINTER COMES - CHRIS DE BURGH  

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Etta James, Al Green, et Barry Manilow dans La Collection du 26 décembre 2017
Etta James, Al Green, et Barry Manilow dans La Collection du 26 décembre 2017
REPLAY - Etta James, Al Green, et Barry Manilow La Collection du 26 décembre 2017
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2017-12-26 23:59:00
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