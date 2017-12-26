Etta James, Al Green, et Barry Manilow dans La Collection du 26 décembre 2017
REPLAY - Etta James, Al Green, et Barry Manilow La Collection du 26 décembre 2017
PEOPLE WILL SAY WE'RE IN LOVE - ELLA FITZGERALD & GREGORY PORTER
WHEN I FALL IN LOVE - GEORGE BENSON & IDINA MENZEL
AT LAST - ETTA JAMES
I GOT THE BLUES - THE ROLLING STONES
LET'S STAY TOGETHER - AL GREEN
BEING WITH YOU - SMOKEY ROBINSON
I SAY A LITTLE PRAYER - ARETHA FRANKLIN & ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
AS - STEVIE WONDER
SOMETHING STUPID - MICHAEL BUBLE / REESE WITHERSPOON
YOU BELONG TO ME - THE DOOBIE BROTHERS
HOTEL CALIFORNIA ( A CAPELLA ) - WEST COAST ALL STARS
BASEBALL - MICHAEL FRANKS
GOLDEN SLUMBERS CARRY THAT WEIGHT THE END - THE BEATLES
NINE MILLION BICYCLES - KATIE MELUA
NETHER LANDS - DONNA SUMMER
COULD IT BE MAGIC - BARRY MANILOW
MUSIC - JOHN MILES
I WON'T BACK DOWN - TOM PETTY
MR. BLUE SKY - ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
WHEN WINTER COMES - CHRIS DE BURGH