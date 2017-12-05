Eric Clapton, Queen, et Mariah Carey dans La Collection du 5 décembre 2017
REPLAY - Eric Clapton, Queen, et Mariah Carey La Collection du 5 décembre 2017
I 'LL BE THERE ( UNPLUGGED ) - MARIAH CAREY
TEARS IN HEAVEN ( UNPLUGGED ) - ERIC CLAPTON
SUZANNE - LEONARD COHEN
SONG FOR HOPE - AVISHAI COHEN
FIELDS OF GOLD - KATIE MELUA
MAYBE I'M AMAZED - PAUL McCARTNEY
LONGER - VINCE GILL & AMY GRANT
CLOSE YOUR EYES - AARON NEVILLE & LINDA RONSTADT
MERRY CHRISTMAS BABY - ELVIS PRESLEY & ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
THE SHOW MUST GO ON - QUEEN
NOTHING COMPARES 2 U - SINEAD O' CONNOR
HOTEL CALIFORNIA ( LIVE ) - EAGLES ( ALBUM HELL FREEZES OVER )
SOUTHERN CROSS - CROSBY STILLS & NASH