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Eric Clapton, Queen, et Mariah Carey dans La Collection du 5 décembre 2017

REPLAY - Eric Clapton, Queen, et Mariah Carey La Collection du 5 décembre 2017

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire
Georges Lang
Georges Lang

I 'LL BE THERE ( UNPLUGGED ) - MARIAH CAREY
TEARS IN HEAVEN ( UNPLUGGED ) - ERIC CLAPTON
SUZANNE - LEONARD COHEN
SONG FOR HOPE - AVISHAI COHEN
FIELDS OF GOLD - KATIE MELUA
MAYBE I'M AMAZED - PAUL McCARTNEY
LONGER - VINCE GILL & AMY GRANT
CLOSE YOUR EYES - AARON NEVILLE & LINDA RONSTADT
MERRY CHRISTMAS BABY - ELVIS PRESLEY & ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
THE SHOW MUST GO ON - QUEEN
NOTHING COMPARES 2 U - SINEAD O' CONNOR 
HOTEL CALIFORNIA ( LIVE ) - EAGLES ( ALBUM HELL FREEZES OVER ) 
SOUTHERN CROSS - CROSBY STILLS & NASH 

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Eric Clapton, Queen, et Mariah Carey dans La Collection du 5 décembre 2017
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REPLAY - Eric Clapton, Queen, et Mariah Carey La Collection du 5 décembre 2017
http://www.rtl.fr/culture/musique/eric-clapton-queen-et-mariah-carey-dans-la-collection-du-5-decembre-2017-7791259164
2017-12-05 23:59:00
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