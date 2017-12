Eric Clapton, Queen, et Mariah Carey dans La Collection du 5 décembre 2017

publié le 05/12/2017 à 23:59

I 'LL BE THERE ( UNPLUGGED ) - MARIAH CAREY

TEARS IN HEAVEN ( UNPLUGGED ) - ERIC CLAPTON

SUZANNE - LEONARD COHEN

SONG FOR HOPE - AVISHAI COHEN

FIELDS OF GOLD - KATIE MELUA

MAYBE I'M AMAZED - PAUL McCARTNEY

LONGER - VINCE GILL & AMY GRANT

CLOSE YOUR EYES - AARON NEVILLE & LINDA RONSTADT

MERRY CHRISTMAS BABY - ELVIS PRESLEY & ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA

THE SHOW MUST GO ON - QUEEN

NOTHING COMPARES 2 U - SINEAD O' CONNOR

HOTEL CALIFORNIA ( LIVE ) - EAGLES ( ALBUM HELL FREEZES OVER )

SOUTHERN CROSS - CROSBY STILLS & NASH