Emission Noël Jazz avec Michel Leeb et des cadeaux

REPLAY - REPLAY Emission spéciale pour Noël avec deux heures du jazz, dont une heure avec Michel Leeb co-auteur du magnifique livre "Jazzick" qui est à gagner ce soir.

par Claude Szigeti publié le 25/12/2016 à 19:15

Michel Leeb est un amoureux du jazz qui a rencontré quelques unes des ces idoles comme Frank Sinatra ou Ray Charles, il s'est même produit avec le mythique Count Basie Orchestra. C'est donc naturellement qu'il a participé à ce très bel album de photos sur le jazz et qu'il vient raconté ce soir son amour de cette musique, avec quelques jolies anecdotes et qu'il choisit une partie de la programmation. Puis la deuxième heure permettra de terminer cette journée de Noël sur des notes douces, l'impression d'être chaudement blotti au coin du feu en écoutant quelques bons disques de circonstance.



Pour gagnez le livre dédicacé par Michel Leeb, écoutez bien la question et envoyez votre réponse à heuredujazz@rtl.fr , 4 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Les gagnants du livre de Michel Leeb sont :



Loïc de Cauneille

Jean-Michel de Montigny le Tilleul en Belgique

Edgard DEBUICHE d'Amiens

Victoria BOKULUTA de Roubaix

La programmation de l'Heure du jazz

22 heures. Michel Leeb



Nat King Cole. « Jingle Bells »

Ray Charles. « I Got A Woman »

Miles Davis. « Milestones »

Frank Sinatra. « Come Fly With Me »

Oscar Peterson. « Summertime »

Ella Fitzgerald. « You Are The Sunshine Of My Life »

Michel Leeb. « Je Voudrais Etre Noir »



23 heures

Sonny Parker. « Merry Christmas Baby »

Art Blakey. « Along Came Betty »

Diana Krall. « Let It Snow »

Mike Stern. « Bird Blue »

Louis Armstrong. « Christmas In New Orleans »

Avishai Cohen. « Halah »

Kurt Elling. « This Christmas »

Steps Ahead. « Blue Montreux »

Ella Fitzgerald-Bing Crosby. « Rudolph…»

Shirley Horn. « Don’t Let The Sun Catch You Cryin’ »

