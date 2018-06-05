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Eagles, America et Crosby, Stills & Nash dans La Collection de Georges Lang du 5 juin 2018

Eagles, America et Crosby, Stills & Nash dans La Collection de Georges Lang du 5 juin 2018

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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Télécharger LA COLLECTION DU 05/06/2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

HOW SWEET IT IS TO BE LOVED BY YOU - JAMES TAYLOR 
AIN'T TOO PROUD TO BEG - THE TEMPTATIONS
PIECE OF MY HEART - ERMA FRANKLIN 
I SAY A LITTLE PRAYER - ARETHA FRANKLIN 
SHAKIN' ALL OVER - THE HAWAIIANS
FINE BY ME - ANDY GRAMMER 
IT'S A BEAUTIFUL DAY - MICHAEL BUBLE 
THE GOOD LIFE - TONY BENNETT & BILLY JOEL 
TINY DANCER - FLORENCE + THE MACHINE 
LET IT BE - CHRISSIE HYNDE 
GOLDEN SLUMBERS/CARRY THAT END - THE BEATLES
A HORSE WITH NO NAME - AMERICA 
OUR HOUSE - CROSBY, STILLS & NASH 
HEARTACHE - VALERIE CARTER
WASTED TIME - EAGLES

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Eagles, America et Crosby, Stills & Nash dans La Collection de Georges Lang du 5 juin 2018
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Eagles, America et Crosby, Stills & Nash dans La Collection de Georges Lang du 5 juin 2018
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2018-06-05 23:59:00
https://cdn-media.rtl.fr/cache/BtKDe9hdk__cXBXIQLAmVw/330v220-2/online/image/2014/0422/7771348871_georges-lang.jpg