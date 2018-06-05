Eagles, America et Crosby, Stills & Nash dans La Collection de Georges Lang du 5 juin 2018
Eagles, America et Crosby, Stills & Nash dans La Collection de Georges Lang du 5 juin 2018
HOW SWEET IT IS TO BE LOVED BY YOU - JAMES TAYLOR
AIN'T TOO PROUD TO BEG - THE TEMPTATIONS
PIECE OF MY HEART - ERMA FRANKLIN
I SAY A LITTLE PRAYER - ARETHA FRANKLIN
SHAKIN' ALL OVER - THE HAWAIIANS
FINE BY ME - ANDY GRAMMER
IT'S A BEAUTIFUL DAY - MICHAEL BUBLE
THE GOOD LIFE - TONY BENNETT & BILLY JOEL
TINY DANCER - FLORENCE + THE MACHINE
LET IT BE - CHRISSIE HYNDE
GOLDEN SLUMBERS/CARRY THAT END - THE BEATLES
A HORSE WITH NO NAME - AMERICA
OUR HOUSE - CROSBY, STILLS & NASH
HEARTACHE - VALERIE CARTER
WASTED TIME - EAGLES