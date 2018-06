Eagles, America et Crosby dans La Collection de Georges Lang du 5 juin 2018

publié le 05/06/2018 à 23:59

HOW SWEET IT IS TO BE LOVED BY YOU - JAMES TAYLOR

AIN'T TOO PROUD TO BEG - THE TEMPTATIONS

PIECE OF MY HEART - ERMA FRANKLIN

I SAY A LITTLE PRAYER - ARETHA FRANKLIN

SHAKIN' ALL OVER - THE HAWAIIANS

FINE BY ME - ANDY GRAMMER

IT'S A BEAUTIFUL DAY - MICHAEL BUBLE

THE GOOD LIFE - TONY BENNETT & BILLY JOEL

TINY DANCER - FLORENCE + THE MACHINE

LET IT BE - CHRISSIE HYNDE

GOLDEN SLUMBERS/CARRY THAT END - THE BEATLES

A HORSE WITH NO NAME - AMERICA

OUR HOUSE - CROSBY, STILLS & NASH

HEARTACHE - VALERIE CARTER

WASTED TIME - EAGLES