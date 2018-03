publié le 29/01/2017 à 19:15

Little Jimmy Scott avait une voix très particulière, très féminine jazzy, qui a fait son succès dans les années 30 à 50, chantant même pour l'orchestre de Lionel Hampton et enregistrant avec Quincy Jones et Ray Charles. Puis il disparaît, tombe dans l'oubli, viant de petits boulots. Il réapparaît en 1991, lors des funérailles de Doc Pomus car son dernier souhait était que Jimmy Scott chante "Someone to watch over me" lors de son enterrement. Le producteur de Madonna est présent et impressionné, il offre une nouvelle chance à Jimmy.En 2009, il enregistrait un dernier album entouré de grands musiciens ou chanteurs comme Dee Dee Bridgewater, album sorti en 2016 deux ans après sa mort. Disque posthume émouvant que l'on va un peu découvrir dans l'émission. Il y a aussi un disque étonnant, très jazzy d'une autre voix exceptionnelle, Macy Gray, Et puis il y aura à gagner 4 albums double CD de Dr John.

Les quatre gagnants sont : Richard de Faumont dans le Nord, Christophe de Larmor Plage du Morbihan, Christophe de Paris, Pascal de Libourne en Gironde

> The Musical Mojo of Dr. John: A Celebration of Mac & His Music (Official Trailer)

Pour gagnez le double CD de Dr John, écoutez bien la question et envoyez votre réponse à heuredujazz@rtl.fr , 4 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.

> Little Jimmy Scott--If You Only Knew

La programmation de l'Heure du jazz

Jimmy Scott. « Easy Living »

Gregory Porter. « Consequence Of Love »

John Abercrombie. « Up And Coming »

Macy Gray. « First Time »

Laurent Marode. « Wive And Lovers »

Rhoda Scott. « One By One »

Lee Morgan. « Mr. Kenyatta »

Dr John/Tab Benoît. « Stack-A-Lee. »

Jimmy Scott. « For Once In My Life »

