Double Heure du Jazz avec Hugh Coltman

publié le 25/03/2018 à 19:15

Deux heures avec vous ce soir ! Deux heures de jazz de 22 heures à minuit, occasion de découvrir ensemble une des belles surprises de ce printemps du jazz : le nouveau disque du chanteur anglais Hugh Coltman, intitulé de manière un peu énigmatique : « Who’s Happy?».

Hugh Coltman, qui vient plutôt du rock, on l’avait découvert dans le jazz avec le pianiste Eric Legnini, puis dans le projet réalisé autour de Nat King Cole, mais le voici encore dans un autre registre très « roots », en Louisianne. Le disque a été fabriqué dans un studio de La Nouvelle Orléans, avec des musiciens du cru, et avec un esprit très enraciné dans la ville berceau du jazz. Pas gagné d’avance, quand on est là-bas inconnu, d’aller se frotter à cet environnement musical ! Mais la réussite est au bout de cette entreprise spontanée, authentique, fidèle. Hugh Coltman sera notre invité à partir de 23 heures, et vous pourrez gagner son disque.

Auparavant, quelques belles nouveautés du moment, comme l’album de l’italien Enrico Pieranunzi consacré à Claude Debussy. Le pianiste romain navigue toujours avec beaucoup d’aisance sur les eaux mêlées du jazz et de la musique classique.

La découverte d’un jeune trompettiste américain encore peu connu en France : Keyon Harrold, qui avait prêté le son de son instrument au personnage de Miles Davis dans le film biopic « Miles Ahead » tourné il y deux ans. Keyon Harrold, artiste engagé , c’est le jazz d’aujourd’hui, adossé à un siècle de tradition, mais aussi sous influence du rap ou du hip-hop.

Séquence Michaël Brecker aussi, dans l’Heure du Jazz, et retour sur un des musiciens les plus captivants des années 80 et 90 du siècle dernier. 20 ans après la mort de John Coltrane, Brecker en était l’un des disciples les plus brillants, apportant son lyrisme, sa puissance et sa sensibilité à des contextes musicaux très divers, parfois proches du rock, et toujours avec une pertinence renversante.

Que de musique, ce soir ! Le jazz s’installe pour deux heures sur RTL… C’est l’Heure du Jazz double. Rendez-vous à 22 heures.

Jouez pour gagner le nouvel album de Hugh Coltman

Ecoutez bien l'émission et répondez à la question pour gagner le disque Who's happy ? de Hugh Coltman. 10 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Donnez votre réponse en envoyant un mail à .heuredujazz@rtl.fr

Les 10 gagnants sont :

-Nadine de Bourges (18)

-Anne de Beynes (78)

-Céline de Nivelles en Belgique

-Romain de Bouchemaine (49)

-Michel de Vincennes (94)

-Gabriel d'Achères (78)

-Françoise de Nancy (54)

-Louise de Paris (75015)

-Pierre de Roquemaure (81)

-Anita d'Argelès sur Mer (66)



Who's happy Hugh Coltman Crédit : OKEH

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

La programmation de l'Heure du jazz

- Hugh Coltman. « VooDoo Working »

- Enrico Pieranunzi. « L’Autre Ballade »

- Hudson. « Dirty Ground »

- Robin McKelle. « Abracadabra »

- Keyon Harrold. « Broken News/Circus Show »

- Winsberg/Charlier/Sourisse. « Madame Toulouse »

- Michael Brecker. « Timeline »

- Charlie Haden/Michael Brecker. « Prism »

- Michael Brecker « The Nearness Of You »

- Stacey Kent. « Tenderly »

- Hugh Coltman. « Sugar Coated Pill »

- Hugh Coltman. « Resignation Letter »

- Dirty Dozen Brass Band. « Everything I Do Gon Be Funky »

- Trombone Shorty. « One Night Only «

- Hugh Coltman. « Sleep Late »

- Allen Toussaint. « Lipstick Traces »

Retrouver en kiosque notre partenaire M&C Son du Monde - Musique et Culture

M&C Son du Monde Février 2018 Crédit : M&C