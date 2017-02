Doré, Sila, Amir des jeunes talents dans 100% Live

publié le 19/02/2017 à 16:01





Julien Doré, gagnant de la Nouvelle Star, a sorti un album très personnel, vient le présenter en tournée dans des grandes salles, ainsi il fait quelques Zénith de France, le 23 celui d'Amiens, le 24 celui de Caen et le 25 celui de Rouen... Finaliste d'une autre émission, The Voice, Anne Sila a confirmé son talent et elle sera le 23 au théâtre de Grasse, Saint Cyr sur Loire le 3 mars et Plougastel Daoulas le 7... Autre émanation du télé crochet the Voice, Amir est également sur les routes de France en ce moment, le 25 à Gap, le 26 à la Grande Motte et le 4 mars à Chauny Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels.

Sur scène cette semaine

Julien DORÉ - Le lac (Live grand studio 22/10/2016)

Olivia RUIZ - J'traine des pieds (Live grand studio 19/11/2016)

Anne SILA - How do I know ? (Live grand studio 08/10/2016)

AMIR - J'ai cherché (Live grand studio 25/06/2016)

CALI - I want you (Live grand studio 28/01/2017)

Thomas DUTRONC - Aragon (Live grand studio 06/06/2015)

Lynda LEMAY - Ca pique (Live grand studio 12/11/2016)

Les Grands albums live Manu CHAO RADIO BEMBA SOUND SYSTEM ( 2002)

Manu CHAO - Clandestino ( live )

> Manu Chao - Clandestino (En Vivo - Baïonarena)

Le meilleur du grand studio, des enregistrements historiques

Robert FRANCIS - Junebug (Live grand studio 27/03/2010)

Robert Francis

Le live préféré de Vincent Dedienne et Helena Noguera

Le live préféré de ; Vincent DEDIENNE

Juliette GRECO & Ibrahim MAALOUF - La javanaise

Le live préféré de Helena NOGUERA

FEIST - My moon, my man

> Ibrahim Maalouf & Juliette Gréco - La Javanaise (Live à l’Olympia, 2014)

Les concerts à venir

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.