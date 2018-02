Dolly Parton, Bobby Vinton, Diana Krall La Collection du 14 Février 2018

publié le 14/02/2018 à 23:59

WHEN A MAN LOVES A WOMAN - PERCY SLEDGE

I CAN'T STOP LOVING YOU - RAY CHARLES

SAILING - CHRISTOPHER CROSS

MY LOVE - PAUL McCARTNEY & WINGS

I JUST CAN'T STOP LOVING YOU - MICHAEL JACKSON

WHEN I FALL IN LOVE - NATALIE & NAT KING COLE

FOR SENTIMENTAL REASONS - GLENN FREY

THESE FOOLISH THINGS ( REMINDS ME OF YOU ) - MICHAEL BUBLE

THE LOOK OF LOVE - DIANA KRALL

JUST THE WAY YOU ARE - BILLY JOEL

LOVE ME TENDER - ELVIS PRESLEY

I WILL ALWAYS LOVE YOU - DOLLY PARTON

I WILL ALWAYS LOVE YOU - WHITNEY HOUSTON

MR. LONELY - BOBBY VINTON

TENDER YEARS - GEORGE JONES

QUE JE T'AIME - JOHNNY HALLYDAY