Dolly Parton, Bobby Vinton, Diana Krall La Collection du 14 Février 2018
REPLAY - Dolly Parton, Bobby Vinton, Diana Krall dans La Collection du 14 Février 2018
WHEN A MAN LOVES A WOMAN - PERCY SLEDGE
I CAN'T STOP LOVING YOU - RAY CHARLES
SAILING - CHRISTOPHER CROSS
MY LOVE - PAUL McCARTNEY & WINGS
I JUST CAN'T STOP LOVING YOU - MICHAEL JACKSON
WHEN I FALL IN LOVE - NATALIE & NAT KING COLE
FOR SENTIMENTAL REASONS - GLENN FREY
THESE FOOLISH THINGS ( REMINDS ME OF YOU ) - MICHAEL BUBLE
THE LOOK OF LOVE - DIANA KRALL
JUST THE WAY YOU ARE - BILLY JOEL
LOVE ME TENDER - ELVIS PRESLEY
I WILL ALWAYS LOVE YOU - DOLLY PARTON
I WILL ALWAYS LOVE YOU - WHITNEY HOUSTON
MR. LONELY - BOBBY VINTON
TENDER YEARS - GEORGE JONES
QUE JE T'AIME - JOHNNY HALLYDAY