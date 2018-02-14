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Dolly Parton, Bobby Vinton, Diana Krall La Collection du 14 Février 2018

REPLAY - Dolly Parton, Bobby Vinton, Diana Krall dans La Collection du 14 Février 2018

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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Télécharger La Collection du 14 02 18 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
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WHEN A MAN LOVES A WOMAN - PERCY SLEDGE
I CAN'T STOP LOVING YOU - RAY CHARLES
SAILING - CHRISTOPHER CROSS
MY LOVE - PAUL McCARTNEY & WINGS
I JUST CAN'T STOP LOVING YOU - MICHAEL JACKSON
WHEN I FALL IN LOVE - NATALIE & NAT KING COLE
FOR SENTIMENTAL REASONS - GLENN FREY
THESE FOOLISH THINGS ( REMINDS ME OF YOU ) - MICHAEL BUBLE
THE LOOK OF LOVE - DIANA KRALL
JUST THE WAY YOU ARE - BILLY JOEL
LOVE ME TENDER - ELVIS PRESLEY
I WILL ALWAYS LOVE YOU - DOLLY PARTON
I WILL ALWAYS LOVE YOU - WHITNEY HOUSTON
MR. LONELY - BOBBY VINTON
TENDER YEARS - GEORGE JONES
QUE JE T'AIME - JOHNNY HALLYDAY

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Dolly Parton, Bobby Vinton, Diana Krall La Collection du 14 Février 2018
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REPLAY - Dolly Parton, Bobby Vinton, Diana Krall dans La Collection du 14 Février 2018
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2018-02-14 23:59:00
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