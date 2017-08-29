Diana Krall, Michael Bublé, Chris Isaak dans La Collection du 29 août 2017
REPLAY - Diana Krall, Michael Bublé, Chris Isaak, Michael McDonald, Dire Straits. La Collection du 29 août 2017
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FIND IT IN YOUR HEART - MICHAEL McDONALD
SISTERS ARE DOIN' IT FOR THEMSELVES - EURYTHMICS & ARETHA FRANKLIN
I WANNA BE AROUND - MICHAEL BUBLÉ
L.O.V.E. - DIANA KRALL
BLUE HOTEL - CHRIS ISAAK
LADY WRITER - DIRE STRAITS
BLAME IT ON THE BOOGIE - THE JACKSONS
I FEEL IT COMING - THE WEEKND & DAFT PUNK
CALIFORNIA DREAMIN' - THE MAMAS AND THE PAPAS
(THEY LONG TO BE) CLOSE TO YOU - THE CARPENTERS
LOVE IS THE ANSWER - RUMER
LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS - THE BEATLES
YOU CAN'T ALWAYS GET WHAT YOU WANT - THE ROLLING STONES