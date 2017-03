Diana Krall et Maurice Vander dans l'Heure du Jazz

publié le 12/03/2017 à 19:15

Le nouvel album de Diana Krall est annoncé pour le début mai. Ce sera un retour de la chanteuse vers les standards du jazz et on en écoute un extrait en avant première dans cette émission. Autres chanteuses dans l'émission de ce soir, Bessie Smith qui était la plus grande chanteuse de blues des années 20. Une jeune chanteuse française Sarah Lenka, un jeune talent déjà confirmé, a décidé de se consacrer au répertoire de Bessie Smith, un très bel hommage. Autre hommage, mais de l'émission, au pianiste de jazz Maurice Vander. Il vient de nous quitté à l'âge de 87 ans. Il a longtemps été l'accompagnateur de Claude Nougaro pour lequel il a également composé quelques musiques. Et vous retrouverez quelques autres nouveautés dans cette émission.

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

> Do Your Duty - SARAH LENKA

La programmation de l'Heure du jazz

Diana Krall. « Night & Day »

Joey De Francesco. « Better Than Yesterday »

Jimmy Scott. « Motherless Child »

Sarah Lenka. « After You’ve Gone »

B.O. Bessie. « Gimme a Pigfoot and a Bottle of Beer »

One For All. « K Ray »

Laurent Cugny. « Boogie Stop Shuffle »

Maurice Vander. « Le Coq et la Pendule »

Yaron Herman. « Phoenix »

Avec notre partenaire Jazz News

Jazz news n°59 Février 2017