Diana Krall, Bob Dylan, Frank Sinatra, Elvis Presley...dans La Collection du 19 juin 2017

publié le 19/06/2017

I've got you under my skin - Frank Sinatra & Bono

Cheek to cheek - Tony Bennett & Lady Gaga

L.O.V.E - Diana Krall

Strangers in the night - Frank Sinatra

Something stupid - Michael Bublé & Reese Witherspoon

Mack the knife - Bobby Darin

Stardust - Bob Dylan

In the chapel in the moonlight - Dean Martin

You don't know me - Ray Charles

It was a very good year - Frank Sinatra

Just a gigolo / I ain't got nobody - Louis Prima

Blue velvet - Tony Bennett & KD Lang

Fly me to the moon - Frank Sinatra & C. Basie

I love Paris - Frank Sinatra

Witchcraft / Love me tender ( Live ) - Frank Sinatra & Elvis Presley

Fame & Fortune / Stuck on you ( Live ) - Elvis Presley