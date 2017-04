Des Vieilles Canailles et Sting dans "100% Live"

publié le 18/04/2017 à 09:36

Les Vieilles Canailles reviennent bientôt et pour vous donner l'eau à la bouche, un extrait de leur précédente tournée avec le titre emblématique qui leur colle si bien à la peau. En effet, on est généralement une gentille canaille quand on est enfant, or Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell se connaissent depuis l'enfance et ils alignent maintenant plus de 200 ans à eux trois. Ils seront le 10 juin à Villeneuve d'Asq, le 11 à Bruxelles, du 15 au 17 à l'Ardèche Aluna Festival.



Le retour de Sting avec un nouvel album a été l'un des grands événements musicaux de l'automne dernier. Sa tournée est aussi un événement car c'est vraiment un artiste qu'il faut voir sur scène. Il est de passage à Paris dans la mythique salle de l'Olympia, les 12 et 13 avril.

Laura Pergolizzi plus connue sous ses intiales "LP" a été un des phénomènes musicaux de l'année 2016. Elle est de passage en France, le 13 avril Salle Pleyel à Paris, le 15 juin avec les Vieilles Canailles à l'Ardèche Aluna Festival, le 1er juillet au Festival Avoine Zone Groove. Et bien d'autres artistes passent près de chez vous, écoutez l'émission...

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Les concerts à venir

