Des places pour Seal à gagner dans l'Heure du Jazz

Le programme commence par un petit avant-goût, un nouvel extrait de l'album live de Melody Gardot. Avant-goût parce que la belle chanteuse vient bientôt dans le Grand Studio de RTL notamment pour l'Heure du Jazz.

Wes Montgomery est un guitariste de jazz exceptionnel qui a disparu il y a cinquante. Vient de paraître une vraie perle, un concert enregistré en France, une rareté pour ce musicien qui avait horreur de l'avion et ne se déplaçait que très rarement.

Petit retour sur une nouveauté qui a déjà été présentée, un extrait de l'album de Cecile McLorin Salvant qui vient de remporter le Grammy award de l'album jazz vocal.

Et il y aura aussi Seal, car en plus de l'écouter dans l'émission, trois auditeurs, accompagnés de la personne de leur choix, pourront aller l'écouter le 28 février à la Seine Musicale, à Boulogne Billancourt. Pour cela, écoutez bien l'émission, Jean-Yves Chaperon pose une question...

Pour y répondre envoyer la réponse à .heuredujazz@rtl.fr

Trois auditeurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses

Et puis plein d'autres morceaux pour passer une bonne soirée jazzy...

La programmation de l'Heure du jazz

Melody Gardot. « Goodbye »

Christian McBride « Used ta could»

Cecile McLorin Salvant «Si j'étais blanche »

Wes Montgomery. « Four on six »

Seal. « I'm beginning to see the light»

Michel Petrucciani. « Brazilian like»

Maceo Parker. « Who's making love »

Gael Horelou. « The gale force »

Till Bronner. « Eleonor Rigby »

Glady's Knight. « God bless the child »

