Des grandes voix dans 100% Live

Séquence belles voix dans 100% Live, d'abord celle qui est souvent citée comme ayant la plus belle voix du monde, Céline Dion qui est ce soir à Lille et du 4 au 9 à l'Accord Hôtel Arena à Paris. Puis Roger Hodgson, la voix si particulière de Supertramp, est en tournée mondiale, il passe le 7 juillet à Istres et le 8 au Green Horse Fesival de Mauquenchy où vous pourrez également entendre Imany le même jour. Cette globe trotteuse chantante à la belle voix rauque, n'arrête pas de tourner, elle passe un peu partout en France jusqu'au début août puis reprendra début octobre en Europe. Autre belle voix et pour cause, il a remporté the Voice en 2016, Slimanetourne en France, il es ce soir en compagnie de Claudio Capeo à St Dizier, le 7 juillet à Remiremont et le 8 à Albi...









Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Sur scène cette semaine

Céline DION -River deep mountain high

MIDNIGHT OIL - Beds are burning (Live 1992)

Roger HODGSON - It's raining again (Live grand studio 06/2010)

SLIMANE - Paname (Live grand studio 09/07/2016)

Hubert-Félix THIEFAINE - Lorelei sebasto cha (Live grand studio 26/02/2011)

IMANY - Silver Lining (Clap your hands) (Live grand studio 03/09/0/2016)

DE PALMAS - Sur la route (Live grand studio 02/04/2016)

RADIOHEAD - True love waits

Les INSUS ? - Hygiaphone (Live à l' AccorHotels Arena)



Wonderwall (Live Wembley 2000)









Le live préféré de Maïtena Biraben et Marc Lavoine

Le live préféré de ; Maïtena Biraben

Serge Reggiani - Il suffirait de presque rien (Olympia 1983)

Le live préféré de ; Marc Lavoine

Serge Gainsbourg - Marilou sous la neige (Live casino de Paris 1985)

> SERGE GAINSBOURG - Lola Rastaquouère + Marilou sous la neige (Casino de Paris '86)

