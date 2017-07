Dernière soirée de Jazz à Juan 2017

publié le 23/07/2017 à 19:30

Dernière soirée à Juan.

Jazz à Juan va se refermer avec le merveilleux groupe de Gospel « Blind Boys Of Alabama », une institution historique de la musique américaine. Le groupe a été fondé en 1939, dans un institut pour enfants noirs aveugles, dans l’état d’Alabama, au cœur du sud des Etats-Unis. 70 ans après, il existe toujours, et l’un des chanteurs d’aujourd’hui, âgé de 88 ans, était même présent à la fondation du groupe ! Blind Boys of Alabama a popularisé le Gospel, et aussi étendu la culture du sud profond à l’ensemble des Etats-Unis. Des artistes tels que Ben Harper, Prince, Lou Reed ont chanté avec les Blind Boys.

A 22 heures, l’Heure du jazz vous fera vivre en direct ces derniers moments de Jazz à Juan, et vous proposera ensuite des extraits des concerts de Jamie Cullum et Kandace Springs qui ont eu lieu hier soir.

57eme Jazz à Juan