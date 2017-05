Depeche Mode, Julien Doré, Black M dans 100% Live

publié le 07/05/2017 à 16:01





Depeche Mode vient de sortir son nouvel album, Spirit, le 14ème pour le groupe britannique. Il a donc pris la route des scènes du monde pour le présenter et sera de passage en France, le 12 à Nice, le 29 à Lille et le 1er juillet à Paris.

Autre groupe britannique phare des années 80, les Simple Minds est lui aussi en tournée, il passe à Bordeaux le 9 à Nantes le 11 à Paris.

Duo frais et acidulé, Kiz tourne un peu partout pour se faire connaître, pratiquement un petit tour des côtes de France durant tout l'été. Et bien d'autres artistes passent près de chez vous, écoutez l'émission...

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

Mon Premier Grand Studio 2017

La plupart des live de l'émission ont été enregistrés dans le Grand Studio de RTL, et cette année l'opération Mon Premier Grand Studio reprend, et vous avez le pouvoir de sélectionner le 4ème finaliste en allant voter





Sur scène cette semaine

DEPECHE MODE - Everything counts

Julien DORÉ - Chou wasabi (Live grand studio 22/10/2016)

KIZ - Des tours (Live grand studio 08/04/2017)

BOULEVARD DES AIRS - Bruxelles (Live grand studio 21/05/2016)

SIMPLE MINDS - Alive and kicking (Live grand studio 22/11/2014)

BLACK M - Sur ma route ( Live grand studio 29/08/2015)

Christophe MAE - On s'attache (Live 15/09/2007)

SLIMANE - Paname (Live grand studio 09/07/2016)

Les Grands albums Live : Alain Souchon Nickel

Alain SOUCHON - Les cadors

Le live préféré de Zaz et Inna Modja

Le live préféré de ; Zaz

Stevie Wonder - Superstition (live 1995)

Le live préféré de ; Inna Modja

Jason Mraz - I'm yours (Live on earth 2009)

Les concerts à venir

