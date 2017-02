De Palmas, Patricia Kaas, Renaud dans 100% Live

publié le 26/02/2017 à 16:01





Cela fait plus de 20 ans que Gérald De Palmas promène sa silhouette sur les routes de France. Son nouvel album "La Beauté du Geste" est un grand cru qui s'apprécie pleinement en live. De Palmas sera sur la scène de l'Olympia les 3 et 4 mars à Paris et partout en France. Renaud continue sa tournée exceptionnelle, véritable rencontres avec ses fans, ses concerts sont des communions pleines d'émotion, le 1er mars à Lille, le 2 au Havre, le 3 à Amiens. Patricia Kaas ne s'est jamais éloignée des scènes musicales, mais cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas sortie un album de chansons originales et son nouvel Opus, tout simplmeent intitulé Patricia Kaas, offre de très jolies chansons que vous pourrez écouter le 28 février à Saint Herblain, le 1er mars à Verrières en Anjou et le 3 à Rennes... Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels.

Sur scène cette semaine

Les concerts à venir

