" DON'T GET BETTER THAN THAT " de LOCASH est Power-Play dans WRTL Country du 11 janvier 2018 de Georges Lang.
REPLAY - WRTL Country du 11 janvier 2018 avec Georges Lang.
LAST SHOT - KIP MOORE
SMALL TOWN BOY - DUSTIN LYNCH
JUST GET STARTED LOVIN' YOU - JAMES OTTO
SIX DAYS ON THE ROAD - SAWYER BROWN
WEST BOUND AND DOWN - JERRY REED
SUSPICIOUS MINDS - ELVIS PRESLEY
PROMISED LAND - ELVIS PRESLEY
I COULD USE A LOVE SONG - MAREN MORIS
DON'T GET BETTER THAN THAT - LOCASH
CRUISE - FLORIDA GEORGIA LINE
MIDNIGHT TRAIN TO MEMPHIS - CHRIS STAPLETON
HARD LIVIN' - CHRIS STAPLETON
SCARECROW IN THE GARDEN - CHRIS STAPLETON
AMERICAN HONKY TONK BAR ASSOCIATION ( LIVE ) - GARTH BROOKS
EVERYTHING THAT GLITTERS ( IS NOT GOLD ) - DAN SEALS
Lire la suite