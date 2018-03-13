David Bowie & Mick Jagger, Eagles et Murray Head dans La Collection du 13 Mars 2018
REPLAY - David Bowie & Mick Jagger, Eagles et Murray Head dans La Collection du 13 Mars 2018
Lire la suite
DANCING IN THE STREET - DAVID BOWIE & MICK JAGGER
TAKE IT EASY - EAGLES
GO YOUR OWN WAY - FLEETWOOD MAC
BRIDGE OVER TROUBLED WATER - SIMON & GARFUNKEL
LET IT BE - CHRISSIE HYNDE
SAY IT AIN'T SO, JOE - MURRAY HEAD
CAPTAIN FANTASTIC AND THE BROWN DIRTY COWBOY - ELTON JOHN
OOH BABY BABY - LENNY KRAVITZ
BLUE BAYOU - LINDA RONSTADT
STILL LOVING YOU - SCORPIONS
I PUT A SPELL ON YOU - NINA SIMONE
SYLVIA'S MOTHER - DR.HOOK & MEDECINE SHOW
DOOR NUMBER TWO - WALTER BECKER