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David Bowie & Mick Jagger, Eagles et Murray Head dans La Collection du 13 Mars 2018

REPLAY - David Bowie & Mick Jagger, Eagles et Murray Head dans La Collection du 13 Mars 2018

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire
Georges Lang
Georges Lang


DANCING IN THE STREET - DAVID BOWIE & MICK JAGGER
TAKE IT EASY - EAGLES
GO YOUR OWN WAY - FLEETWOOD MAC
BRIDGE OVER TROUBLED WATER - SIMON & GARFUNKEL
LET IT BE - CHRISSIE HYNDE
SAY IT AIN'T SO, JOE - MURRAY HEAD
CAPTAIN FANTASTIC  AND THE BROWN DIRTY COWBOY - ELTON JOHN
OOH BABY BABY - LENNY KRAVITZ
BLUE BAYOU - LINDA RONSTADT
STILL LOVING YOU - SCORPIONS
I PUT A SPELL ON YOU - NINA SIMONE
SYLVIA'S MOTHER - DR.HOOK & MEDECINE SHOW
DOOR NUMBER TWO - WALTER BECKER

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David Bowie & Mick Jagger, Eagles et Murray Head dans La Collection du 13 Mars 2018
David Bowie & Mick Jagger, Eagles et Murray Head dans La Collection du 13 Mars 2018
REPLAY - David Bowie & Mick Jagger, Eagles et Murray Head dans La Collection du 13 Mars 2018
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2018-03-13 23:59:00
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