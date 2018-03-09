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" American Rock N' Roll " de Kid Rock est Power - Play dans WRTL-Country du 8 Mars 2018

REPLAY - WRTL Country du 8 Mars 2018 avec Georges Lang.

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire

DANCING WITH IRENE - THE LAST BANDOLEROS
CRUISE - FLORIDA GEORGIA LINE
BEST SEAT IN THE HOUSE - BLACKBERRY SMOKE
DON'T GET BETTER THAN THAT - LOCASH
BLUE AIN'T YOUR COLOR - KEITH URBAN
BUTTERFLIES - KACEY MUSGRAVES
AN AMERICAN TRILOGY (LIVE) - ELVIS PRESLEY
WHY I LOVE HER - JOHN MAYNE
AMAZING GRACE (LIVE) - REBA McENTIRE
AMERICAN ROCK N' ROLL - KID ROCK
LEGENDS - KELSEA BALLERINI
YOU MAKE IT EASY - JASON ALDEAN
WRITTEN IN THE SAND - OLD DOMINION
LOST IN CALIFORNIA - LITTLE BIG TOWN
CRAVING YOU - THOMAS RHETT w/ MAREN MORRIS

Kid-Rock-Event-2018-
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" American Rock N' Roll " de Kid Rock est Power - Play dans WRTL-Country du 8 Mars 2018
" American Rock N' Roll " de Kid Rock est Power - Play dans WRTL-Country du 8 Mars 2018
REPLAY - WRTL Country du 8 Mars 2018 avec Georges Lang.
http://www.rtl.fr/culture/musique/dans-wrtl-country-du-8-mars-2018-7792508776
2018-03-09 01:00:00
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