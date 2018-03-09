" American Rock N' Roll " de Kid Rock est Power - Play dans WRTL-Country du 8 Mars 2018
REPLAY - WRTL Country du 8 Mars 2018 avec Georges Lang.
DANCING WITH IRENE - THE LAST BANDOLEROS
CRUISE - FLORIDA GEORGIA LINE
BEST SEAT IN THE HOUSE - BLACKBERRY SMOKE
DON'T GET BETTER THAN THAT - LOCASH
BLUE AIN'T YOUR COLOR - KEITH URBAN
BUTTERFLIES - KACEY MUSGRAVES
AN AMERICAN TRILOGY (LIVE) - ELVIS PRESLEY
WHY I LOVE HER - JOHN MAYNE
AMAZING GRACE (LIVE) - REBA McENTIRE
AMERICAN ROCK N' ROLL - KID ROCK
LEGENDS - KELSEA BALLERINI
YOU MAKE IT EASY - JASON ALDEAN
WRITTEN IN THE SAND - OLD DOMINION
LOST IN CALIFORNIA - LITTLE BIG TOWN
CRAVING YOU - THOMAS RHETT w/ MAREN MORRIS