Sting, Ray Charles, et Chicago dans La Collection du 5 Mars 2018
REPLAY - Sting, Ray Charles, et Chicago dans La Collection du 5 Mars 2018
MOVIN' OUT - BILLY JOEL
HARD TO SAY I'M SORRY / GET AWAY - CHICAGO
SONG FOR HOPE - AVISHAI COHEN
BROTHER TO BROTHER - TERRY CALLIER & PAIL WELLER
YOUNG AT HEART - MICHAEL BUBLE
GEORGIA ON MY MIND - RAY CHARLES
RUSSIANS - STING
I BELIEVE - ALEX HEPBURN
MY WORLDS NEEDS YOU - KIRK FRANKLIN
LAY DOWN ( CANDLES IN THE RAIN ) - MELANIE
BABY, I'M FOOL ( LIVE IN LONDON ) - MELODY GARDOT
YOUR HEART IS AS BLACK AS NIGHT - BETH HART & JOE BONAMASSA
BLUE JEAN BLUES - ZZ TOP