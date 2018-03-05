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Sting, Ray Charles, et Chicago dans La Collection du 5 Mars 2018

REPLAY - Sting, Ray Charles, et Chicago dans La Collection du 5 Mars 2018

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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Télécharger LA COLLECTION du 05/03/2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
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MOVIN' OUT - BILLY JOEL
HARD TO SAY I'M SORRY / GET AWAY - CHICAGO
SONG FOR HOPE - AVISHAI COHEN
BROTHER TO BROTHER - TERRY CALLIER & PAIL WELLER
YOUNG AT HEART - MICHAEL BUBLE
GEORGIA ON MY MIND - RAY CHARLES
RUSSIANS - STING
I BELIEVE - ALEX HEPBURN
MY WORLDS NEEDS YOU - KIRK FRANKLIN
LAY DOWN ( CANDLES IN THE RAIN ) - MELANIE
BABY, I'M FOOL ( LIVE IN LONDON ) - MELODY GARDOT
YOUR HEART IS AS BLACK AS NIGHT - BETH HART & JOE BONAMASSA
BLUE JEAN BLUES - ZZ TOP

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Sting, Ray Charles, et Chicago dans La Collection du 5 Mars 2018
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2018-03-05 23:59:00
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