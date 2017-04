"Craving you" - Thomas Rhett w/ Maren Morris est Power-Play dans WRTL Country du 13 avril 2017 avec Georges Lang.

publié le 14/04/2017 à 01:00

De minuit à 1h00, chaque semaine, Georges Lang ressuscite "the rock’n’roll story" à travers les légendes d’hier et d’aujourd’hui, de Led Zeppelin à Coldplay. Il nous fait aussi découvrir les futurs grands de la scène musicale internationale. Et le vendredi, c'est country !





Something I'm good at - Brett Eldredge

Let it burn - Blackberry Smoke

It ain't easy - Landen Russell

You look good - Lady Antebellum

Hometown girl - Josh Turner

Speak to a girl - Tim McGraw & Faith Hill

The fighter - Keith Urban w/ Carrie Underwood

Lodi - Gildas Harzel

Guitar town ( live ) - Emmylou Harris & The Nash Ramblers

Real thing - Zac Brown Band

Craving you - Thomas Rhett w/ Maren Morris ( Power - Play )

Body like a back road - Sam Hunt

Fast - Luke Bryan

Watered down - Trace Adkins

Hurricane - Luke Combs

Dirt on my boots - Jon Pardi

Trouble - Sam Outlaw



gettyimages-663904934-5da89874-82e1-4656-b04c-4a484317e945