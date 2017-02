Count Basie dans l'Heure du Jazz

publié le 12/02/2017 à 19:15

Count Basie a été le promoteur d'un jazz très pur mis en valeur par un grand orchestre, sans doute le meilleur de son époque où l'on trouve aussi celui de Duke Ellington, c'est dire la qualité de ce qu'il proposait. Quelques grandes voix ont réussi à se glisser dans cette formation, ce qui n'était pas une mince affaire, il fallait pouvoir imposer son timbre dans cet ensemble où les cuivres apportaient ce swing qui était sa marque de fabrique. Ce soir deux exemples, le premier, Joe Williams, était une des voix attitrées de l'orchestre. Le second a rêvé plus de 20 ans de se produire avec la formation du Count. Quand il y parvient il est même plus connu que l'orchestre, mais il sait se fondre dans la formation pour un moment exceptionnel, c'est Frank Sinatra la plus grande voix avec le plus grand orchestre. Dans cette émission il y aura aussi deux exemples de la vivacité du jazz français, avec d'une part le Multiquarum Big Band de Charlier et Sourisse qui fêtent avec cet opus leur 25 ans de collaboration étroite. Puis Vincent Bourgeyx pianiste de très grande qualité qui a fait ses armes aux Etats-Unis avant de revenir en France poursuivre une carrière exemplaire. Et vous pouvez aussi écouter un des grands saxophonistes du jazz, Dexter Gordon qui a été, peu de temps avant sa disparition, l'interprète principal du film "Autour de Minuit" de Bertrand Tavernier.

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.



> Count Basie feat. Frank Sinatra - Pennies From Heaven / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿

La programmation de l'Heure du jazz

Count Basie. « Everyday I Have the Blues »

Basie/Sinatra. « Pennies From Heaven »

Roy Haynes. « Fly Me To The Moon »

John Scofield. « Faded Love »

Sarah McKenzie. « Day In Day Out »

Multiquarium Big Band. « Meeting at Douglaston »

Vincent Bourgeyx. « I Got Lost In His Arms »

Dexter Gordon. « It’s You Or No One »

Nancy Harms. « Rocks In My Bed »

Jimmy Scott. « Love Letters »



