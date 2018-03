Toto, Doors, Jil Caplan dans 100% Live

publié le 05/03/2018 à 08:29

Petit Retour sur un groupe, les Doors, dont deux des principaux membres ont disparu, le chanter Jim Morrison et le clavier Ray Manzarek, à l'occasion de la sortie fin février de leur ultime concert en DVD. C'était dans un lieu non moins mythique, l'île de Wight pour le fameux festival en 1970.

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.



Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

TOTO - Hold the line (Live at the Atlas arena Poland 2013)

Bernard LAVILLIERS - On the road again (Live grand studio 11/01/2014)

Christophe WILLEM - Jacques a dit (Live grand studio 30/09/2017)

Alice MERTON - No roots (Live grand studio 01/07/2017)

Julien CLERC - Je t'aime etc (Live Grand studio 16/12/2017)

BRIGITTE - A bouche que veux-tu (Live grand studio 18/11/2017)

Jil CAPLAN - Tout c'qui nous sépare (Live grand studio11/03/2017)

Stephan EICHER- Rivière (Live grand studio 20/10/2012)

LES GRANDS ALBUMS LIVE : The Doors Live At The Isle Of Wight 1970

The DOORS - Break on through (Live At the Isle of Wight Festival, England 1970)



L'ultime concert filmé des Doors est sorti le 23 février en Dvd

> The Doors - Break On Through - Live at the Isle of Wight Festival

Le live préféré d'Amir et Isabelle Carré

Le live préféré d'Amir

Onerepublic - Shout (live in Glasgow)

Le live préféré d' Isabelle Carré

David Bowie - Heroes (Live STAGE)

> David Bowie - Heroes

