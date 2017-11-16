Les Nocturnes en compagnie de Philippe Manoeuvre le 15 novembre 2017
REPLAY - Ecoutez et Réécoutez les Nocturnes de Georges Lang qui recevait Philippe Manœuvre le 15 novembre 2017
IF YOU NEED ME - THE ROLLING STONES
SMALL TOWN TALK - BOBBY CHARLES
ROCK'N' ROLL HOOCHIE KOO - RICK DERRINGER
TEACHER TEACHER - ROCKPILE
GARDEN PARTY - RICK NELSON
LOVER OF THE BAYOU ( LIVE ) - THE BYRDS
CRAZY WHEN I HEAR THAT BEAT - DEADBEATS
BUSTED FEET - ARTHUR LEE
NIKI HOKEY - RED BONE
I JUST WANNA MAKE LOVE TO YOU - FOGHAT
YES WE CAN - LEE DORSEY
EASY RIDER - IRON BUTTERFLY
ARE YOU READY ( LIVE ) - GRAND FUNK RAILROAD
LAST OF THE ROCK STARS - ELLIOTT MURPHY
RADIO SONG - DILLARD & CLARK
JOHNNY B. GOODE - GRATEFUL DEAD