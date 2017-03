Christophe Maé, Cali, Julien Doré dans 100% Live

publié le 12/03/2017 à 16:01

Christophe Maé s'est lancé dans une tournée des Zéniths de France, ce soir dans celui de Dijon et du 16 au 19 au Zénith de Paris. Retour d'un presque sexagénaire britannique, Lloyd Cole fait un crochet par Paris, le 15 mars, dans sa grande tournée européenne. L'amoureux du jazz manouche, Thomas Dutronc continue son long voyage sur les routes françaises, le 16 à St Dizier, le 17 à Belley, le 18 à Thionville. Dans sa tournée, Cali passe demain par le Bataclan. Le très original Faada Freddy est lui aussi en tournée en France, ce soir à Fontenay le Comte, demain à Cholet. Si c'est votre turc le live, que vous chantez et n'avez pas encore signé avec un label, tentez votre chance et participez à Mon Premier Grand Studio. Et n'oubliez pas, faites un bon geste pour vos oreilles et pour les autres en achetant Mission Enfoirés

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

