Le titre "Watered Down " de Trace Adkins est Power-Play de WRTL Country de Georges Lang du 23 février.

publié le 24/02/2017 à 01:00

De minuit à 1h00, chaque semaine, Georges Lang ressuscite "the rock’n’roll story" à travers les légendes d’hier et d’aujourd’hui, de Led Zeppelin à Coldplay. Il nous fait aussi découvrir les futurs grands de la scène musicale internationale. Et le vendredi, c'est country !



Let it burn - Blackberry Smoke

Mexico - Danny Wornshop

Stay in the dark - The Band Perry

You look good - Lady Antebellum

80s mercedes - Maren Morris

Deep South - Josh Turner

Easy come, easy go - George Strait

A woman's love - Willie Nelson

Church bells - Carrie Underwood

Wantered down - Trace Adkins ( Power - Play )

When I pray for you - Dan + Shay

Small town boy - Dustin Lynch

Body like a back road - Sam Hunt

The weekend - Brantley Gilbert

It ain't my fault - Brothers Osborne



