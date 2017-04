Sydney Bechet, Macy Gray dans l'Heure du Jazz

publié le 09/04/2017 à 19:15

Jazz in Paris est une collection qui rappelle le rôle tenu par la capitale française dans cette musique venue d'Amérique. Dans l'émission deux exemples, d'un côté Sydney Bechet qui est évidement lié à la France, et John Lewis, accompagné par un jeune guitariste de talent, un certain Sacha Distel. Autre guitariste de jazz, mais côté jazz actuel cette fois, Raoul Midon qui offre un des albums les plus prometteurs du moment. Et puis la voix cassée de Macy Gray, généralement dans un registre plus Soul et R'N'B, son dernier album a des consonances plus jazz, elle sera d'ailleurs une des invitées du Festival de Jazz de Juan les Pins, l'été prochain. Il y a aussi un grand standard, la version Miles Davis de Porgy and Bess, tout ça et plein d'autres nouveautés dans cette heure du jazz.

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.



Collection Jazz in Paris John Lewis Sacha Distel

> Macy Gray - Nothing Else Matters (Metallica cover)

La programmation de l'Heure du jazz

Raul Midon. « If Only »

Sydney Bechet. « Orphan Annie's Blues »

John Lewis/Sacha Distel. « Bag’s Groove »

Macy Gray. « Nothing Else Matters »

Antonio Farao. « Rough »

Miles Davis. « It Ain’t Necessarily So »

Gregory Porter. « Don’t Losse Your Steam »

Kurt Rosenwinkel. « Chromatic B »

Duke Ellington. « Wanderlust »

