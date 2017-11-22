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Rod Stewart, Barry Manilow, et Bonnie Raitt dans La Collection du 22 novembre 2017

REPLAY - Rod Stewart, Barry Manilow, et Bonnie Raitt dans La Collection du 22 novembre 2017

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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Télécharger La Collection du 22 11 17 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
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FINE BYE ME - ANDY GRAMMER
IT'S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE XMAS - MICHAEL BUBLE
NATURE BOY - TONY BENNETT & LADY GAGA
I WILL ALWAYS LOVE YOU - WHITNEY HOUSTON
SHE'S OUT OF MY LIFE - MICHAEL JACKSON
IF I TAKE YOU HOME TONIGHT - DIANA KRALL
COULD IT BE MAGIC - BARRY MANILOW
BYE BYE BLACKBIRD - VAN MORRISON
TOO GOOD AT GOODBYES - SAM SMITH
SOMETHING TO TALK ABOUT - BONNIE RAITT
VILLAGE GHETTO LAND -  STEVIE WONDER
SOMETHING - THE BEATLES
REMINISCING - THE LITTLE RIVER BAND
FOOLED AROUND AND FELL IN LOVE - ROD STEWART 

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Rod Stewart, Barry Manilow, et Bonnie Raitt dans La Collection du 22 novembre 2017
Rod Stewart, Barry Manilow, et Bonnie Raitt dans La Collection du 22 novembre 2017
REPLAY - Rod Stewart, Barry Manilow, et Bonnie Raitt dans La Collection du 22 novembre 2017
http://www.rtl.fr/culture/musique/copie-de-aretha-franklin-royal-philharmonic-the-alan-parsons-project-et-barclay-james-harvest-dans-la-collection-du-13-novembre-2017-7791010115
2017-11-22 23:59:00
http://media.rtl.fr/cache/408R5O9uUzaaelkkWJGLuA/330v220-2/online/image/2014/0422/7771348888_georges-lang.jpg