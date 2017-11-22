Rod Stewart, Barry Manilow, et Bonnie Raitt dans La Collection du 22 novembre 2017
REPLAY - Rod Stewart, Barry Manilow, et Bonnie Raitt dans La Collection du 22 novembre 2017
FINE BYE ME - ANDY GRAMMER
IT'S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE XMAS - MICHAEL BUBLE
NATURE BOY - TONY BENNETT & LADY GAGA
I WILL ALWAYS LOVE YOU - WHITNEY HOUSTON
SHE'S OUT OF MY LIFE - MICHAEL JACKSON
IF I TAKE YOU HOME TONIGHT - DIANA KRALL
COULD IT BE MAGIC - BARRY MANILOW
BYE BYE BLACKBIRD - VAN MORRISON
TOO GOOD AT GOODBYES - SAM SMITH
SOMETHING TO TALK ABOUT - BONNIE RAITT
VILLAGE GHETTO LAND - STEVIE WONDER
SOMETHING - THE BEATLES
REMINISCING - THE LITTLE RIVER BAND
FOOLED AROUND AND FELL IN LOVE - ROD STEWART