Collection spéciale Johnny 60's du 4 janvier 2018

publié le 04/01/2018 à 23:59

Toutes les chansons de cette Collection sont des reprises de succès américains et anglais dans les années 60 repris en français par JOHNNY HALLYDAY



HEY PONY (Pony Time de Chubby Checker)

LE P'TIT CLOWN DE TON COEUR (Kathy's Clown des Everly Brothers)

SENTIMENTAL (You're So Square Baby, I Don't Care d'Elvis Presley)

A NEW ORLEANS (New Orleans de Wilson Pickett et Gary US Bonds))

T'AIMER FOLLEMENT (Makin' Love de Floyd Robinson)

MON 7ème CIEL (Seven Steps To Love de Sal Mineo)

ITSY BITSY PETIT BIKINI (Itsy Bitsy Teeny Weeny Polka Dot Bikini de Brian Hyland)

TUTTI FRUTTI * (Tutti Frutti de Little Richard)

TU PARLES TROP (You Talk Too Much de Joe Jones)

VIENS DANSER LE TWIST (Let's Twist Again de Chubby Checker)

PAS CETTE CHANSON (Don't Play That Song de Ben E. King)

I GOT A WOMAN * (I Got A Woman de Ray Charles)

L'IDOLE DES JEUNES (Teenage Idol de Ricky Nelson)

TES TENDRES ANNEES (Tender Years de George Jones)

ELLE EST TERRIBLE (Somethin' Else d'Eddie Cochran)

O CAROLE (Carol de Chuck Berry)

DA DOU RON RON (Da Doo Ron Ron des Crystals)

EXCUSE-MOI PARTENAIRE (Cuttin' In de Timi Yuro)

LE PENITENTIER (The House Of The Rising Sun des Animals)

QUAND REVIENT LA NUIT (Mr. Lonely de Bobby Vinton)

LES COUPS (Uptight (Everything's Alright) de Stevie Wonder)

NOIR C'EST NOIR (Black Is Black de Los Bravos)

JE SUIS SEUL (What Is Soul de Ben E. King)

HEY JOE (Hey Joe de Jimi Hendrix)

SI J'ETAIS UN CHARPENTIER (If I Were A Carpenter de Tim Hardin)

SAN FRANCISCO (San Francisco de Scott McKenzie)

MAL (Hush de Billy Joe Royal)

AUSSI DUR QUE DU BOIS (Knock On Wood d'Eddie Floyd)

COURS PLUS VITE CHARLIE (Cut Across Shorty de Rod Stewart)

BLUE SUEDE SHOES * Blue Suede Shoes de Carl Perkins et Elvis Presley)



* Chansons chantées en anglais par Johnny Hallyday