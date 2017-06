Coldplay, Rolling Stones, Renaud dans 100% Live

publié le 04/06/2017 à 16:01







L'un des grand événements de l'année, seront les concerts des Rolling Stones les 19, 22 et 25 octobre pour l'inauguration de la U Arena de Nanterre. Concerts de la tournée mondiale No Filter qui commencera en septembre en Allemagne.

Fan des Frero Delavega vous savez qu'ils ont décidé de se spérarer après trois de succès ininterrompu. Ils donnent leurs derniers concerts le 8 à Caen et l'ultime et dernier le 10 à Bordeaux.

Artistes majeurs de la planèt musicale, Coldplay est dans une grande tournée mondiale qui fera d'abord une halte à Lyon le 8 juin puis à Paris du 15 au 18 juillet





Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

