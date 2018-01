Coachella 2018 : Beyoncé, Eminem, The Weeknd... La programmation dévoilée

publié le 03/01/2018 à 12:57

C'est l'un des événements musicaux les plus attendus de l'année. La programmation du célèbre festival Coachella, qui se tiendra les 13, 14, 15, 20, 21 et 22 avril prochains, dans le désert d'Indio, en Californie, a dévoilée.



L'édition 2018 s'annonce très éclectique avec le retour très attendu de Beyoncé, contrainte d'annuler sa participation l'an dernier à cause de sa grossesse. La star partagera l'affiche avec le rappeur Eminem, qui défendra sur scène son nouvel album, Revival, sorti le mois dernier, et le chanteur canadien The Weeknd, phénomène R&B du moment.

Le reste de la programmation est toute aussi variée : du rock avec The War on Drugs et alt-J, du hip-hop avec la présence de Cardi-B, Migos et Post Malone mais aussi de l'électro avec Kygo et Odesza.

Les artistes français ont aussi la cote à Coachella

La France s'exporte toujours bien aux États-Unis. Le pionnier de la musique électronique Jean-Michel Jarre fera ses premiers pas sur la scène californienne. Les jeunes artistes français se frotteront également aux plus grands, à l'image du jeune DJ Petit Biscuit, du rappeur afro-trap MHD et le duo féminin Ibeyi.