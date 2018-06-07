Chuck Berry, Wanda Jackson et The Beatles dans La Collection de Georges Lang du 7 juin 2018
Chuck Berry, Wanda Jackson et The Beatles dans La Collection de Georges Lang du 7 juin 2018
YOU'RE SIXTEEN YOU'RE BEAUTIFUL - JOHNNY BURNETTE
SWEET LITTLE SIXTEEN - CHUCK BERRY
SURFIN' USA - THE BEACH BOYS
MR.TAMBOURINE MAN - THE BYRDS
LAST TRAIN TO CLARKSVILLE - THE MONKEES
GET UP, I FEEL LIKE BEING A SEX MACHINE - JAMES BROWN
WHO PUT THE BOMP IN THE BOMP BOMP - JAN & DEAN
LET'S HAVE A PARTY - WANDA JACKSON
LONG TALL SALLY - LITTLE RICHARD
DACILLAC - THE SHAMROCKS
CHAPEL OF LOVE - THE DIXIE CUPS
DREAM LOVER - DION & THE BELMONTS
HEY! BABY - BRUCE CHANNEL
LOVE ME DO - THE BEATLES
LOVE POTION # 9 - THE CLOVERSLEADER OF THE PACK - THE SHANGRI-LAS
THE HIPPY HIPPY SHAKE - THE SWINGING BLUE JEANS
SURFIN' BIRD - THE TRASHMEN
WILD THING - THE TROGGS
GREEN ONIONS - BOOKER T.& THE M.G 's