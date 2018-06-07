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Chuck Berry, Wanda Jackson et The Beatles dans La Collection de Georges Lang du 7 juin 2018

Chuck Berry, Wanda Jackson et The Beatles dans La Collection de Georges Lang du 7 juin 2018

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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Télécharger collection du 07/06/2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

YOU'RE SIXTEEN YOU'RE BEAUTIFUL - JOHNNY BURNETTE 
SWEET LITTLE SIXTEEN - CHUCK BERRY 
SURFIN' USA - THE BEACH BOYS
MR.TAMBOURINE MAN - THE BYRDS 
LAST TRAIN TO CLARKSVILLE - THE MONKEES
GET UP, I FEEL LIKE BEING A SEX MACHINE - JAMES BROWN 
WHO PUT THE BOMP IN THE BOMP BOMP - JAN & DEAN 
LET'S HAVE A PARTY - WANDA JACKSON 
LONG TALL SALLY - LITTLE RICHARD 
DACILLAC - THE SHAMROCKS 
CHAPEL OF LOVE - THE DIXIE CUPS 
DREAM LOVER - DION & THE BELMONTS 
HEY! BABY - BRUCE CHANNEL 
LOVE ME DO - THE BEATLES 
LOVE POTION # 9 - THE CLOVERSLEADER OF THE PACK - THE SHANGRI-LAS

THE HIPPY HIPPY SHAKE - THE SWINGING BLUE JEANS
SURFIN' BIRD - THE TRASHMEN 
WILD THING - THE TROGGS 
GREEN ONIONS - BOOKER T.& THE M.G 's

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Chuck Berry, Wanda Jackson et The Beatles dans La Collection de Georges Lang du 7 juin 2018
Chuck Berry, Wanda Jackson et The Beatles dans La Collection de Georges Lang du 7 juin 2018
Chuck Berry, Wanda Jackson et The Beatles dans La Collection de Georges Lang du 7 juin 2018
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2018-06-07 23:59:00
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