publié le 13/06/2018 à 11:28

Trois ans après Curio City, Charlie Winston est de retour. L'artiste anglais dévoile une chanson inédite pour RTL. Un morceau léger, festif et ensoleillé intitulé The Weekend, premier extrait que l'on retrouvera dans son quatrième album.



"Pendant les weekends, on lâche prise, il y a moins de stress, on s'amuse, nos esprits sont plus libres et on profite de la vie", explique le chanteur. "Maintenant mes week-ends sont avec ma famille". Pour Charlie Winston, cette chanson est "sur l'envie d'être au calme et s'amuser, la lumière contre les ténèbres".

Un morceau important pour le Britannique qui a vécu des moments difficiles l'an passé. "Mon fils et moi avons été très malades et nous avons dû stopper tous nos projets", raconte-t-il. "J'avais prévu de ne plus du tout faire de musique pendant un temps. Et en fait, ça m'a donné l'opportunité de réfléchir à la joie que me procure la musique".

Des chansons inspirées de l'actualité

L'interprète de Like A Hobo qui vit désormais dans le sud de la France, assure qu'il y aura aussi dans son nouveau disque des chansons plus denses. Il a été inspiré par des thématiques comme le harcèlement scolaire, le Brexit, l'industrie du divertissement, le réchauffement climatique ou les réfugiés.



Le nouvel album de Charlie Winston s'appellera Square 1 et paraîtra le 28 septembre prochain. Il donnera quelques concerts cet été, avant de partir en tournée à la fin de l'année.

Également dans "Laissez vous tenter"

Dans l'actualité musicale également, la découverte d'une voix. Celle de la britannique Jorja Smith. Une artiste soul âgée de 21 ans, adoubée par la scène hip-hop (Drake, Kendrick Lamar...) qui vient de sortir son premier disque Lost & Found. C'est le coup de cœur de cette fin de saison.



Les actrices sont à l'honneur ce mercredi 13 juin au cinéma. Parmi les nouveautés : Sandra Bullock et Cate Blanchett à l'affiche du film Ocean's Eight, Chantal Ladesou porte la comédie désopilante Comment tuer sa mère ? et le film 3 jours à Quiberon, qui met en scène un moment difficile de la vie de Romy Schneider, un an avant sa mort.