Charles Dumont sur scène : la dernière du compositeur de Piaf

publié le 26/03/2018 à 21:21

Pour sa concierge Charles Dumont a longtemps été "l’emmerdeur" du troisième étage, celui qui joue du piano toute la journée. Mais cela a changé le jour où il est devenu le compositeur d’Édith Piaf : le 5 octobre 1960.



Ce jour-là il a rendez-vous avec la mythique chanteuse française et il ne veut pas la voir. Elle l’avait déjà renvoyé trois fois. Édith Piaf non plus de veut pas le voir, avec ses chansons d’amour. Mais ce jour d'octobre 1960 cela change car il lui porte cette fois-ci une chanson "en colère" : il s'agit de ce qui sera un de ses plus grand succès, "Je ne regrette rien". Charles Dumont est très mal accueilli car la chanteuse est malade, elle n’a pas le temps. Alors il jour furieusement le morceau au piano. Et cela fonctionne. C’est donc le début de leur histoire et de la carrière du compositeur, qui fête aujourd’hui ses 89 ans.

Leur amitié est explosive, il lui écrira une trentaine de chansons pendant deux ans. Charles Dumont va aussi composer pour Brel ou Greco mais aussi pour lui-même, car Édith Piaf le convainc de monter sur scène. Ce lundi 26 mars 2018 sera pour sa dernière à Paris.