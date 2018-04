publié le 10/04/2018 à 11:07

Après avoir revisité ses succès à la sauce yiddish ou repris le répertoire de Léo Ferré, la chanteuse Catherine Lara laisse place à la musicienne. Elle présente son projet Bô, un voyage musical à écouter et à voir.



Si le nouvel album est sorti le mois dernier, le spectacle se joue jusqu'à la fin de la semaine au Théâtre 13ème Art à Paris, avant de partir en tournée à la rentrée. À travers ce projet, Catherine Lara a imaginé une fresque de grande poésie, avec la voix d'MC Solaar qui narre un show protéiforme mêlant danse, cirque, théâtre et même chant.

Toujours accompagnée de son violon, Catherine Lara signe ici l'une de ses plus belles partitions instrumentales. L'histoire ? Celle de dix personnages qui prennent le large en quête d'un monde plus beau, plus juste et paisible.

La mise en scène signée Giuliano Peparini laisse aussi une grande place à la danse. "Dans mon monde à moi, je voulais surtout de la bienveillance" assure Catherine Lara, souhaitant aborder des sujets d'aujourd'hui.

Également dans "Laissez-vous tenter"

À partir du mercredi 11 avril, la Fondation Louis Vuitton proposera une nouvelle exposition Au diapason du monde, dévoilant ainsi une partie inédite de sa collection. On peut y voir des œuvres de Boltanski, Giacometti, Klein et du plus grand peintre japonais vivant, Takashi Murakami.