"Captain America : Civil War" et Prince dans "Laissez-vous tenter"

publié le 27/04/2016 à 11:26

Cinéma

Le cinéma américain est à l'honneur en ce mercredi 27 avril. On retient Captain America: Civil War avec Robert Downey Jr, fidèle à son armure de super héros et dans un registre plus classique mais passionnant Dalton Trumbo qui revient sur la période du maccarthysme.

"Captain America : Civil War" met en scène l'affrontement entre Captain America et Iron Man Crédit : Marvel / Disney

Les Express

Dans "Les Express", la famille de Prince revient sur la mort du chanteur et Joaquin Phoenix devrait jouer dans le prochain film de Jacques Audiard : The Sisters Brothers.

Joacquin Phoenix devrait jouer dans "The Sisters Brothers", le prochain film de Jacques Audiard Crédit : Jordan Strauss/AP/SIPA

Bande dessinée

La bande dessinée RTL du mois d'avril a pour titre Un maillot pour l'Algérie de Kris, Bertrand Galic et Javi Rey. Elle mêle le football aux relations franco-algériennes de la fin des années 50. C'est un récit passionnant tiré de faits réels.

"Un maillot pour l'Algérie" est la BD RTL du mois d'avril Crédit : Aire Libre

