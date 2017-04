Cali, Vianney, Renaud, Imany dans 100% Live

publié le 02/04/2017 à 16:01

Si vous voulez voir les Fréro Delavega sur scène, il faut se dépêcher, c'est leur dernière tournée. Ils sont ce soir à Auxerre demain à Lille et le 7 à l'Accord Arena de Paris. Dans sa tournée Vianney passe par quelques festivals de printemps, demain au Live inTignes By Francofolies et le 20 avril au Printemps de Bourges. Imany montre que l'on peut être belle intelligente et avoir une belle voix, pour le vérifier il suffit de vous rendre ce soir à Gaillac, ou le 5 à Grenoble. Et bien d'autres artistes passent près de chez vous, écoutez l'émission...Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

Sur scène cette semaine

FRERO DELAVEGA - Le chant des sirènes (Live grand studio11/03/2017)

Ed SHEERAN - The A team (Live at the Bedford 2010)

Lukas GRAHAM - 7 years (Live grand studio 02/04/2016)

CALI - Sweetie (Live grand studio 28/01/2017)

VIANNEY - Je m'en vais (Live grand studio 26/11/2016)

PATRICE - Burning bridges (Live grand studio 22/10/2016)

BLACK M - Sur ma route ( Live grand studio 29/08/2015)

IMANY - There were tears (Live grand studio 03/09/0/2016)

RENAUD - La pêche à la ligne (Live grand studio 27/05/1996)

Les Grands albums Etienne Daho Live ED

Etienne DAHO - Heures hindoues

> Etienne Daho - Des heures hindoues - Clip officiel

Le live préféré d'Alain Souchon et de Shy'm

Le live préféré de ; Alain SOUCHON

Laurent VOULZY - Le rêve du pêcheur (Lys & Love Tour)

Le live préféré de ; SHY'M

FINK - Honesty (Live La Cigale 25/10/2011)

> Laurent Voulzy @Saint Eustache : "le rêve du pêcheur"

Les concerts à venir

