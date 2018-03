Cabrel, De Palmas, Phill Collins dans 100 % live

publié le 30/10/2016 à 16:03



Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels.

La playlist de l'émission

DE PALMAS - Le jour de nos fiançailles

Michael KIWANUKA - Home again

BOULEVARD DES AIRS - Emmène-moi

Francis CABREL - C'est écrit

Katie MELUA - Nine million bicycles

Michel JONASZ - Super nana

ZAZ - Si jamais j'oublie

ZUCCHERO - Everybody's got to learn sometimes

SHAKE SHAKE GO - England skies

> Zucchero - Everybody's got to learn sometimes en live dans le Grand Studio RTL

Les live préférés de Cristiana Reali et de Vincent Delerm

Le live préféré de Yvan LE Bolloch : Marc Anthony - Si te vas (Live 1997)

Le live préféré de Julien Doré : Christophe - Les mots bleus (Live Olympia 2002)

Les grands albums live : Phil Collins -

Les grands albums live : Phil COLLINS serious hits live (1990)

Phil COLLINS -

Easy lover



Un album très attendu, enregistr



> Phil Collins -- Easy Lover [[ Official Live Video ]] HD At Paris

